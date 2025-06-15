Berlin Kaplanı Filmi Hakkında Merak Edilenler: Oyuncuları, Konusu ve Çekim Yeri
Berlin Kaplanı filmi, sinemaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Televizyon ekranlarına da taşınan film, izleyicilerin beğenisini topluyor. Filmin konusu, oyuncuları ve çekim yeri hakkında merak edilenler, film severlerin ilgisini çekiyor. Berlin Kaplanı filminin detaylarına bakıldığında, film hakkında merak edilenler arasında konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerinin yanı sıra, filmin nasıl sona erdiği de büyük ilgi görüyor.
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Berlin Kaplanı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Berlin Kaplanı konusu, özeti ve Berlin Kaplanı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Berlin Kaplanı filminin detayları…
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BERLİN KAPLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguardlık yaparak hayatını sürdüren bir Türk'tür. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler. Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi, onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini Emlakçı Tayyar'a (Cengiz Bozkurt) satmak niyetindedirler. Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar. Nurettin Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider. Geri döndüklerinde ise Ayhan ile başlarına türlü komik olaylar gelmeye başlar.BERLİN KAPLANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Ata Demirer — Ayhan Kaplan
Tarık Ünlüoğlu — Cemal
Necati Bilgiç — Nurettin
Özlem Türkad — Pakize
Nihal Yalçın — Elvan
Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar
Tim Seyfi — Ahmet KK
Tonguç Oksal — Muzo
Cemil Özbayer — Şevki Kaplan
Yunus Destebaşı— Rüzgar
Bekir Çot — Konuk oyuncu
Yaman Tüzcet — Garson
Numan Acar — Hoca
Orhan Güner — Hacı
Selahattin Taşdöğen — Antrenör
Onur Buldu — Antrenör yardımcısıBERLİN KAPLANI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon'da çekilmiş olup; Almanya'da boksörlük yapan Ayhan Kaplan'ın borçlarını ödemek için girdiği komik maceraları anlatıyor.