Berlin Kaplanı Filmi Hakkında Merak Edilenler: Oyuncuları, Konusu ve Çekim Yeri

Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Berlin Kaplanı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Berlin Kaplanı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Berlin Kaplanı konusu, özeti ve Berlin Kaplanı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Berlin Kaplanı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Berlin Kaplanı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Berlin Kaplanı filmini izleyecek olanların merak ettiği Berlin Kaplanı konusu nedir, Berlin Kaplanı oyuncuları kimler ve Berlin Kaplanı özeti gibi konuları inceliyoruz.

BERLİN KAPLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguardlık yaparak hayatını sürdüren bir Türk'tür. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler. Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi, onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini Emlakçı Tayyar'a (Cengiz Bozkurt) satmak niyetindedirler. Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar. Nurettin Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider. Geri döndüklerinde ise Ayhan ile başlarına türlü komik olaylar gelmeye başlar.

BERLİN KAPLANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ata Demirer — Ayhan Kaplan

Tarık Ünlüoğlu — Cemal

Necati Bilgiç — Nurettin

Özlem Türkad — Pakize

Nihal Yalçın — Elvan

Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar

Tim Seyfi — Ahmet KK

Tonguç Oksal — Muzo

Cemil Özbayer — Şevki Kaplan

Yunus Destebaşı— Rüzgar

Bekir Çot — Konuk oyuncu

Yaman Tüzcet — Garson

Numan Acar — Hoca

Orhan Güner — Hacı

Selahattin Taşdöğen — Antrenör

Onur Buldu — Antrenör yardımcısı

BERLİN KAPLANI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon'da çekilmiş olup; Almanya'da boksörlük yapan Ayhan Kaplan'ın borçlarını ödemek için girdiği komik maceraları anlatıyor.