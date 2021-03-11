BERKİN ELVAN, ÖLÜMÜNÜN 7. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI
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BERKİN ELVAN, ÖLÜMÜNÜN 7. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

11.03.2021 16:22 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:00

Gezi Parkı eylemleri sırasında yaralanarak yaşamını yitiren Berkin Elvan ölümünün 7'nci yılında mezarı başında anıldı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında yaralanarak yaşamını yitiren Berkin Elvan ölümünün 7'nci yılında mezarı başında anıldı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı'nda başına gaz fişeği isabet etmesi nedeniyle yaralanan ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 269 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Berkin Elvan için Şişli İlçesi'ndeki Feriköy Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Anma törenine Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ve yakınları katıldı. Berkin Elvan'ın mezar başına gelen anne Gülsüm Elvan oğlunun mezar taşını öperek, çiçek bıraktı. Anma töreninde Berkin Elvan için saygı duruşunda da bulunuldu.

BERKİN ELVAN, ÖLÜMÜNÜN 7. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI
BERKİN ELVAN, ÖLÜMÜNÜN 7. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI
BERKİN ELVAN, ÖLÜMÜNÜN 7. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI
BERKİN ELVAN, ÖLÜMÜNÜN 7. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI
BERKİN ELVAN, ÖLÜMÜNÜN 7. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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