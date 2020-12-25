Berkay kimdir? Berkay hayatı ve biyografisi! Berkay kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Berkay, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Berkay hakkında merak edilenler. Berkay hayatı ve biyografisi. Berkay kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Berkay merak konusu oldu. İşte Berkay hakkında merak edilen Berkay kimdir, Berkay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BERKAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Aralık 1981

Kaç yaşında: 38yaşında

Nereli: Ankara

Tam adı: Berkay Şahin

Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay (d. 29 Aralık 1981, Ankara) Türk şarkıcıdır.

Hayatı

Arhavi, Artvinli bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu.1996 yılından beri ailesiyle beraber İzmir'de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, ÇeşmeKuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı.

Diskografi

Stüdyo albümleri

• Ele İnat (2010, Poll Production)

• Aşk Melekleri (2014, Avrupa Müzik)

• Benim Hikayem (2015, Avrupa Müzik)

• Arabest (2016, Avrupa Müzik)

• Yansıma (2017, Avrupa Müzik)

• İz (2019, Avrupa Müzik)

Single'ları

• Aşk Sadece (2012, Poll Production)

• Doksana Bir Kala (2013, Poll Production)

• Uygun Adım (2016, Avrupa Müzik)

• Ey Aşk (2017, Avrupa Müzik)

• Ben Sadece (2018, Avrupa Müzik)

• İsyanlardayım (Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar, Vol. 2) (2018, Poll Production)

• Deliler (2019, Avrupa Müzik)

• Deli Et Beni (2019, Avrupa Müzik)

• İki Hece (2019, Avrupa Müzik)

• Kırgınım Ona (2020, Avrupa Müzik)