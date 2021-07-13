Berkay - Karnaval sözleri! Karnaval şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler!

Berkay'ın yeni şarkısı Karnaval Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 800 bin izlenme ve 2.7 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Karnaval şarkı sözleri nelerdir? Karnaval şarkısının tüm sözleri nedir?

Berkay - Karnaval sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı sözlerini haberimizden okuyabilirsiniz.

BERKAY - KARNAVAL ŞARKI SÖZLERİ

Şu yanından kimler geçti

Kimler koştu peşinde

Bi' tanesi mi bile bi' ben edemedi?

Kapısını açmak için aşkın

Soldan sağa üç harf şifre

İş oraya gelince onu çözemedi

***

Yağdım ben üzerine yağdım

Sen resmen bulutuma topraksın

Güldüm ikimizi bi' düşündüm de

Aldım seni canını bıraktım

***

O senin haylaz kalbin

Ben elime alıp okuyunca

Büyükler için yazılmış müstehcen bir masal

İster Andersen'den ya da sen nasıl istersen

Benim yanımda zaten en kötü gün bile karnaval

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

9 Temmuz 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Karnaval şarkısı kısa sürede 800 bin izlenme ve 2.7 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:

Söz & Müzik: Murat Güneş

Düzenleme: Serhat Şensesli

Yönetmen: Murat Joker