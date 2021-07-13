Berkay - Karnaval sözleri! Karnaval şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler!
Berkay'ın yeni şarkısı Karnaval Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 800 bin izlenme ve 2.7 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Karnaval şarkı sözleri nelerdir? Karnaval şarkısının tüm sözleri nedir?
Berkay - Karnaval sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı sözlerini haberimizden okuyabilirsiniz.
BERKAY - KARNAVAL ŞARKI SÖZLERİ
Şu yanından kimler geçti
Kimler koştu peşinde
Bi' tanesi mi bile bi' ben edemedi?
Kapısını açmak için aşkın
Soldan sağa üç harf şifre
İş oraya gelince onu çözemedi
***
Yağdım ben üzerine yağdım
Sen resmen bulutuma topraksın
Güldüm ikimizi bi' düşündüm de
Aldım seni canını bıraktım
***
O senin haylaz kalbin
Ben elime alıp okuyunca
Büyükler için yazılmış müstehcen bir masal
İster Andersen'den ya da sen nasıl istersen
Benim yanımda zaten en kötü gün bile karnaval
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
9 Temmuz 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Karnaval şarkısı kısa sürede 800 bin izlenme ve 2.7 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:
Söz & Müzik: Murat Güneş
Düzenleme: Serhat Şensesli
Yönetmen: Murat Joker