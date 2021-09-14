Berkay Karnaval klibinde oynayan kadın kim? Berkay Karnaval şarkı sözleri!
Pop camiasının sevilen sanatçıları arasında yer alan Berkay, yaz aylarına girerken Karnaval adlı bir parça çıkardı. Şarkının klibi hakkında Berkay Karnaval klibinde oynayan kadın kim? sorusunun yanıtı merak edildi. Aylin Veziroğlu kimdir? Aylin Veziroğlu Instagram hesabı, Berkay Karnaval şarkı sözleri!
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BERKAY KARNAVAL KLİBİNDE OYNAYAN KADIN KİM?
Temmuz ayında çıkan şarkı, kısa sürede binlerce dinlemeye ulaştı. Yaz sezonunun en çok dinlenen parçalarından olan şarkının klibinde şarkıcı Berkay ile Aylin Veziroğlu'nu görüyoruz.
Berkay, şarkı yapımı aşamasına destek veren isimlere şu sözlerle teşekkür etti:
"İşte #karnaval ?? artık yayında.! Tüm dijital platformlarda sizindir ?????? klipte muhteşem enerjisi ile @aylinveziroglu söz-müzik @muratgunes aranjör @serhatsensesli klip @muratjoker fotoğraflar @metinkuscu miks @ozguryurtoglu yapım @avrupamuzik @denizerdem1973 @cengizerdemm Ve özgürüm @arasozgur"
BERKAY KARNAVAL ŞARKI SÖZLERİ
Şu yanından kimler geçti
Kimler koştu peşinde
Bi' tanesi mi bile bi' ben edemedi?
Kapısını açmak için aşkın
Soldan sağa üç harf şifre
İş oraya gelince onu çözemedi
Yağdım ben üzerine yağdım
Sen resmen bulutuma topraksın
Güldüm ikimizi bi' düşündüm de
Aldım seni canını bıraktım
O senin haylaz kalbin
Ben elime alıp okuyunca
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İster Andersen'den ya da sen nasıl istersen
Benim yanımda zaten en kötü gün bile karnaval