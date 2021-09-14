Berkay Karnaval klibinde oynayan kadın kim? Berkay Karnaval şarkı sözleri!

Berkay Karnaval klibinde oynayan kadın kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kısa sürede çok beğenilen şarkı ve klibi hakkında araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BERKAY KARNAVAL KLİBİNDE OYNAYAN KADIN KİM?

Temmuz ayında çıkan şarkı, kısa sürede binlerce dinlemeye ulaştı. Yaz sezonunun en çok dinlenen parçalarından olan şarkının klibinde şarkıcı Berkay ile Aylin Veziroğlu'nu görüyoruz.

Berkay, şarkı yapımı aşamasına destek veren isimlere şu sözlerle teşekkür etti:

"İşte #karnaval ?? artık yayında.! Tüm dijital platformlarda sizindir ?????? klipte muhteşem enerjisi ile @aylinveziroglu söz-müzik @muratgunes aranjör @serhatsensesli klip @muratjoker fotoğraflar @metinkuscu miks @ozguryurtoglu yapım @avrupamuzik @denizerdem1973 @cengizerdemm Ve özgürüm @arasozgur"

BERKAY KARNAVAL ŞARKI SÖZLERİ

Şu yanından kimler geçti

Kimler koştu peşinde

Bi' tanesi mi bile bi' ben edemedi?

Kapısını açmak için aşkın

Soldan sağa üç harf şifre

İş oraya gelince onu çözemedi

Yağdım ben üzerine yağdım

Sen resmen bulutuma topraksın

Güldüm ikimizi bi' düşündüm de

Aldım seni canını bıraktım

O senin haylaz kalbin

Ben elime alıp okuyunca

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İster Andersen'den ya da sen nasıl istersen

Benim yanımda zaten en kötü gün bile karnaval

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