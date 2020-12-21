Berkay Hardal ile Dilan Telkök yaşadıkları hamilelik testi krizini anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Berkay Hardal ile Dilan Telkök yaşadıkları hamilelik testi krizini anlattı

21.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:13
Berkay Hardal ile Dilan Telkök yaşadıkları hamilelik testi krizini anlattı

Dilan Telkök eşiyle açtıkları Youtube kanalında evliliklerinin ikinci ayında yaşadıkları bir deneyimi anlattı: 'Sürekli karnım ağrıyordu.

Dilan Telkök eşiyle açtıkları Youtube kanalında evliliklerinin ikinci ayında yaşadıkları bir deneyimi anlattı: 'Sürekli karnım ağrıyordu. Berkay 'Gebelik testi yapalım' dedi. İmkansız olduğuna emindim ama pozitif çıktı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yere oturup 'Ben daha çocuğum. Annemi istiyorum' diye ağladım. Üç test daha yaptık, hepsi pozitifti. Gece yarısı hastaneye gittik. Sonuç orada negatif geldi... Doktor regl öncesi olabileceğini söyledi. Böylece rahatladık.'

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Mustafa Varank Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Arto Hadise Şevket Çoruh Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Gökhan Töre Mbaye Diagne Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İzmir Silah Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Berkay Hardal ile Dilan Telkök yaşadıkları hamilelik testi krizini anlattı | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 12:13:30. #1.14#
title