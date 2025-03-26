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Berkay Gezgin aslen nereli? Berkay Gezgin kimdir?

Berkay Gezgin aslen nereli? Berkay Gezgin kimdir?
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2019 seçimlerinde "Ekrem abi, her şey güzel olacak" diye seslenip, sloganın mucidi haline gelen Berkay Gezgin tutuklandı. Berkay Gezgin nereli? Berkay Gezgin kimdir?

2019 yılında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlık seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' ifadesinin mimarı Berkay Gezgin, Saraçhane'de katıldığı eylemler sırasında gözaltına alınmıştı. Berkay Gezgin nereli? Berkay Gezgin kimdir?

BERKAY GEZGİN NERELİ?

Berkay Gezgin, 2003 yılında dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla Gezgin, 22 yaşındadır ve bir üniveriste öğrencisidir.

Bir üniversite öğrencisi olan Berkay Gezgin, Anadolu Üniversitesi'nde okuyor.

Berkay Gezgin'in nereli olduğu da oldukça merak edilmektedir. Resmi kaynaklara göre Berkay Gezgin, İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür.

Berkay Gezgin'in ailesi Hatay kökenlidir. Ancak uzun süredir İstanbul'da ikamet etmektedirler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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