Berkay Ateş'in annesinden sevindirici haber
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Berkay Ateş'in annesinden sevindirici haber

Berkay Ateş'in annesinden sevindirici haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Anne', 'Çukur' ve son olarak 'Alev Alev' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Berkay Ateş'in annesi Nilgün Ateş, kanseri hastalığını yendi. İşte detaylar...

Solarak 'Alev Alev' dizisinde rol alan Berkay Ateş'in annesi Nilgün Ateş, kanseri yendi. Oyuncu, annesiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Geçti gitti zor zamanlar. Tebrikler anne. Şimdi ise, sevdiklerimizle güzel günlerin hayalini kurma, geleceğe güzel bakma vakti" diye yazdı.

Ateş'e oyuncu arkadaşları ve sevenleri, "Geçmiş olsun bundan sonra apaydınlık olsun" gibi mesajlar gönderdi. Konu hakkında telefonla ulaştığımız Berkay Ateş, "Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Ne olur herkes bu durumu anlayışla karşılasın. Bu konu biz de kalsın" dedi.

Berkay Ateş'in annesinden sevindirici haber
Berkay Ateş'in annesinden sevindirici haber

Kaynak: Snob Magazin

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