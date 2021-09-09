Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu cephesinde flaş gelişme
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Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu cephesinde flaş gelişme

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu cephesinde flaş gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz hafta ayrıldığı Selin Yağcıoğlu'nun kızı Su ile birlikte verdiği pozuna kayıtsız kalmadı. Yağcıoğlu ile Atan barıştı mı? İşte cevabı...

2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'Evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

Ancak çiftten geçtiğimiz hafta ayrılık haberi gelmişti. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurmuştu.

Bir çocuk annesi Yağcıoğlu, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullanırken; Berk Atan ise, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" mesajını yayınlamıştı.

"SEN DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINLARINDAN BİRİSİN"

Ayrılığın ardından Yağcıoğlu, Instagram'dan kızının doğum gününü kutladı. Atan ise Su ile birlikte poz veren Selin Yağcıoğlu'nun gönderisine kayıtsız kalmadı.

Yağcıoğlu'na seslenen ünlü oyuncu, "Selin sen dünyanın en güçlü kadınlarından birisin. Su çok şanslı, senin gibi bir anneye sahip olduğu için. Senin için her şey bir yana, Su bir yana. Bunu en iyi ben biliyorum." yorumunda bulundu.

Ünlü çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edildi.

Barışma iddiası sonrası gözler ünlü çiftin yapacağı açıklamaya çevrildi.

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu cephesinde flaş gelişme
Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu cephesinde flaş gelişme
Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu cephesinde flaş gelişme
Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu cephesinde flaş gelişme

Kaynak: Snob Magazin

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