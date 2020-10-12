Berk Atan kimdir? Berk Atan nereli, kaç yaşında? Berk Atan sevgilisi, boyu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Berk Atan kimdir? Berk Atan nereli, kaç yaşında? Berk Atan sevgilisi, boyu

12.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:53
Berk Atan kimdir? Berk Atan nereli, kaç yaşında? Berk Atan sevgilisi, boyu

Güneşin Kızları dizisiyle adını duyuran genç oyuncu Berk Atan sevgilisi kim? Atan, İzmir'de doğdu ve Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. 2011, 2012 yıllarında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı. Berk Atan boyu, kilosu haberimizde.

Berk Atan, Her Şey Yolunda Merkez adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Güneşin Kızları ve Cennet'in Gözyaşları gibi dizilerde rol aldı. Son olarak TRT1 ekranlarında Gönül Dağı adlı dizide başrol oalrak oynuyor. İşte, oyuncu Berk Atan hayatı hakkında detaylar...

BERK ATAN KİMDİR?

Atan, 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim gördü.

Berk Atan kimdir? Berk Atan nereli, kaç yaşında? Berk Atan sevgilisi, boyu

2011 Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden", 2012 Best Model of Turkey'de ise birinci seçildi. 2013 yılındaki Best Model the World'de ise birinci oldu. Her Şey Yolunda Merkez dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile oyunculuğa adım attı. Ardından Altındağlı dizisinde Pamir karakterini canlandıran Atan, Güneşin Kızları ve Cennet'in Gözyaşları dizisinde oynadı. Genç oyuncu 1,88 boyunda ve 83 kilodur.

Berk Atan kimdir? Berk Atan nereli, kaç yaşında? Berk Atan sevgilisi, boyu

DİZİLERİ - FİLMLERİ

2013 Altındağlı

2013 Her Şey Yolunda Merkez

2015 Güneşin Kızları

2017 Dayan Yüreğim

2017 Cennet'in Gözyaşları

Berk Atan kimdir? Berk Atan nereli, kaç yaşında? Berk Atan sevgilisi, boyu

İlgili Haberler

Gürkan Topçu kimdir? Gürkan Şef kaç yaşında, nereli? Gürkan Topçu sevgilisi
Gürkan Topçu kimdir? Gürkan Şef kaç yaşında, nereli? Gürkan Topçu sevgilisi
Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında? Alp Navruz nereli? Alp Navruz boy ve kilosu nedir? Alp Navruz sevgilisi kim?
Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında? Alp Navruz nereli? Alp Navruz boy ve kilosu nedir? Alp Navruz sevgilisi kim?
Dimitrios Pelkas kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, forma numarası kaç, boy ve kilosu ne?
Dimitrios Pelkas kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, forma numarası kaç, boy ve kilosu ne?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Melania Trump Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Şevval Sam Fatma Girik Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Cuma Kaza Milli Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Berk Atan kimdir? Berk Atan nereli, kaç yaşında? Berk Atan sevgilisi, boyu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 15:54:36. #1.15#
title