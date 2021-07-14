Berk Atan'dan sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile ilk paylaşım
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Berk Atan'dan sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile ilk paylaşım

Berk Atan'dan sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile ilk paylaşım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Aşk, Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu'nun fotoğrafına yaptığı "Çok güzelsin be insafsız" notuyla ortaya çıktı.

Aşk, Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu'nun fotoğrafına yaptığı "Çok güzelsin be insafsız" notuyla ortaya çıktı.

İddialar karşısında sessiz kalan çift, geçtiğimiz hafta çıktıkları Çeşme tatilinde görüntülendi.

Dün de sürpriz aşktan ilk paylaşım geldi. Atan, sevgilisi ile fotoğrafını "Benim canım" notuyla Instagram'da paylaştı.

İkilinin birbirlerine olan benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı.

 

Kaynak: Hürriyet

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Berk Atan'dan sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile ilk paylaşım - Haberler Magazin
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