Berhayat Hastanesi nerede? Mucize Doktor hangi hastanede çekiliyor?

07.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:24

Mucize Doktor dizisinin takipçilerini en çok merak ettiği sorulardan olan Mucize Doktor hangi hastanede çekiliyor, Berhayat Hastanesi nerede sorularını mercek altına alıyoruz. İşte Berhayat Hastanesi konumu ve Mucize Doktor dizisinin çekildiği hastane!

BERHAYAT HASTANESİ NEREDE?

Berhayat hastanesi gerçek olmayan kurgu bir isimdir. Gerçekte olan hastane ise özel bir sağlık kuruluşunun İstanbul Pendik'teki yerleşkesindedir.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği dizinin kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi oyuncular yer alıyor.

Mucize Doktor oyuncular

MUCİZE DOKTOR KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.