Bergüzar Korel kaç çocuğu var? Bergüzar Korel hamile mi? Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyeti nedir?
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Bergüzar Korel kaç çocuğu var? Bergüzar Korel hamile mi? Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyeti nedir?

Bergüzar Korel kaç çocuğu var? Bergüzar Korel hamile mi? Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyeti nedir?
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12 yıl önce meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve iki oğlu olan oyuncu Bergüzel Korel, 3. kez bebek heyecanı yaşıyor. 38 yaşındaki Korel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hamile olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından "Allah biliyor çok istedim" diyerek bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu duyurdu. Peki, Bergüzar Korel kaç çocuğu var? Bergüzar Korel hamile mi? Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyeti nedir?

12 yıl önce meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve iki oğlu olan oyuncu Bergüzel Korel, 3. kez bebek heyecanı yaşıyor. 38 yaşındaki Korel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hamile olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından "Allah biliyor çok istedim" diyerek bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu duyurdu. Peki, Bergüzar Korel kaç çocuğu var? Bergüzar Korel hamile mi? Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyeti nedir? İşte detaylar haberimizde…

BERGÜZAR KOREL KAÇ ÇOCUĞU VAR?

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. Korel ve Ergenç, geçen yıl mart ayında çocukları Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez bebek heyecanını yaşamıştı. Ergenç çifti şimdilerde ise üçüncü kez çocuk heyecanını yaşıyor.

BERGÜZAR KOREL BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyuran Korel, bu kez de sosyal medya hesabından bebeğinin cinsiyetini duyurdu. Instagram'dan yakın arkadaşlarının organize ettiği kutlamadan fotoğraflar paylaşan Bergüzar Korel, kız bebeğinin olacağını açıkladı.

Bergüzar Korel kaç çocuğu var? Bergüzar Korel hamile mi? Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyeti nedir?

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından mutlu haberi paylaştığı gönderisine, "Allah biliyor çok istedim. Ailemiz, en yakınlarımız, can dostlarımız… Herkes… Büyük bir ailemiz, sağlıklı, mutlu evlatlarımız olsun. E biri de kız olsun. Ne kadar çok istediysek Han'ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı. Canım Hatice'm toplamış tüm arkadaşlarımızı birkaç hafta önce bana böyle bir sürpriz yaptı. Hepsi benden heyecanlı. Sözleştik, sağlıkla, mutlulukla ilerleyen günlerde tüm erkek anneleri olarak içimizde kalan tüm simleri, balonları, tülleri birbirinize dolayıp eğleneceğiz Allah nasip ederse. Bu mutluluğumuzu sizinle de paylaşmak istedim. Mutlu günlerinizde kalbi hep sizinle atan güzel insanlar hiç eksilmesin hayatınızdan. Sevgiyle" notunu düştü.

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Bergüzar Korel kaç çocuğu var? Bergüzar Korel hamile mi? Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyeti nedir? - Haberler
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