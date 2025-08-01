Bergüzar Korel'in sosyal medya paylaşımlarında hamilelikle ilgili belirgin bir ipucu bulunmuyor. Bergüzar Korel hamile mi?

HAMİLELİK İDDİALARI VE MEDYA SPEKÜLASYONLARI

Son dönemde Bergüzar Korel hakkında "dördüncü kez hamile" olduğu yönünde çeşitli iddialar medyada yer aldı. 2022 yılına ait bir YouTube videosunda Halit Ergenç'in bu konuda bir açıklama yaptığı iddia edilse de, böyle bir bilgi doğrulanmadı. Korel'in geçmişte verdiği röportajlarda, bir çocuk daha istediğini dile getirdiği biliniyor; fakat bu konuda net bir tarih ya da plan açıklanmış değil. Şu ana dek oyuncunun hamile olduğuna dair güvenilir kaynaklı bir bilgi mevcut değil.

SOSYAL MEDYA VE TOPLUMSAL SPEKÜLASYON

Bergüzar Korel'in sosyal medya paylaşımlarında hamilelikle ilgili belirgin bir ipucu bulunmuyor. Çalışmaları, aile yaşantısı ve etkinlikleri takipçileriyle paylaşıldığı halde, henüz dördüncü çocukla ilgili görsel ya da yazılı bir gönderiye rastlanmadı. Bu tür dedikodular, çoğunlukla oyuncunun toplumdaki popüler oluşundan kaynaklanan spekülasyonlar olarak değerlendiriliyor.

BERGÜZAR KOREL'İN AİLE HAYATI VE ÇOCUKLARI

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç'le hayatını birleştirdi ve bu evlilikten üç evladı oldu: 2010'da Ali, 2020'de Han ve 2021'de Leyla dünyaya geldi. Sosyal medya hesaplarında sık sık çocuklarıyla olan birlikteliklerini paylaşarak, aileye verdiği önemi gözler önüne seriyor. Geçmişte, özellikle 2019'daki ikinci hamilelik sürecinde sağlığı ve mutluluğu ön planda tutan açıklamalar yapmıştı. Ancak, günümüzde dördüncü bir gebelik konusunda resmi bir duyuru bulunmuyor.