Bergüzar Korel annesi kim? Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kim? Hülya Darcan kim?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Lütfiye karakterine hayat veren Hülya Darcan kim? Bergüzar Korel annesi kim? Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kim? Hülya Darcan kaç yaşında?