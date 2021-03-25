Bergüzar Korel annesi kim? Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kim? Hülya Darcan kim?
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Bergüzar Korel annesi kim? Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kim? Hülya Darcan kim?

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Bergüzar Korel annesi kim? Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kim? Hülya Darcan kim?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Lütfiye karakterine hayat veren Hülya Darcan kim? Bergüzar Korel annesi kim? Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kim? Hülya Darcan kaç yaşında?

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel'in annesi Hülya Darcan kim, kaç yaşında? Bergüzar Korel annesi kim? Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kim?

HÜLYA DARCAN KİMDİR?

Hülya Darcan (d. 27 Nisan 1951, İzmir), Türk oyuncudur. Lise mezunudur. 1967 yılında henüz 16 yaşındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldızı yarışmasında 3. oldu. Bunun sonucunda sinemadan teklif aldı. İlk filmi Silahları Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolü paylaşır ve sinemaya adımını atar. 1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974'te evlendi. 1977'de Zeynep, 1982'de ise Bergüzar Korel dünyaya geldi.

HÜLYA DARCAN DİZİLERİ

2021 - Bir Zamanlar Çukurova - Lütfiye Duman

2020 - Şeref Sözü

2014-2019 - Diriliş:Ertuğrul - Hayme Ana

2012 - Dila Hanım

2012 - Leyla'nın Evi

2011 - Kalbim Seni Seçti

2010 - Samanyolu

2008 - Binbir Gece (Konuk Oyuncu)

2007 - Tutsak

2007 - Vazgeç Gönlüm

2006 - İyi ki Varsın

2005 - Zeytin Dalı

2004 - Büyük Yalan

2003 - Hırçın Menekşe

2003 - Baba

2002 - Zeybek Ateşi

1995 - Bizim Ev

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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