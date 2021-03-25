Bergüzar Korel annesi kim? Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kim? Hülya Darcan kim?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Lütfiye karakterine hayat veren Hülya Darcan kim? Bergüzar Korel annesi kim? Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kim? Hülya Darcan kaç yaşında?
Başarılı oyuncu Bergüzar Korel'in annesi Hülya Darcan kim, kaç yaşında? Bergüzar Korel annesi kim? Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kim?
HÜLYA DARCAN KİMDİR?
Hülya Darcan (d. 27 Nisan 1951, İzmir), Türk oyuncudur. Lise mezunudur. 1967 yılında henüz 16 yaşındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldızı yarışmasında 3. oldu. Bunun sonucunda sinemadan teklif aldı. İlk filmi Silahları Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolü paylaşır ve sinemaya adımını atar. 1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974'te evlendi. 1977'de Zeynep, 1982'de ise Bergüzar Korel dünyaya geldi.
HÜLYA DARCAN DİZİLERİ
2021 - Bir Zamanlar Çukurova - Lütfiye Duman
2020 - Şeref Sözü
2014-2019 - Diriliş:Ertuğrul - Hayme Ana
2012 - Dila Hanım
2012 - Leyla'nın Evi
2011 - Kalbim Seni Seçti
2010 - Samanyolu
2008 - Binbir Gece (Konuk Oyuncu)
2007 - Tutsak
2007 - Vazgeç Gönlüm
2006 - İyi ki Varsın
2005 - Zeytin Dalı
2004 - Büyük Yalan
2003 - Hırçın Menekşe
2003 - Baba
2002 - Zeybek Ateşi
1995 - Bizim Ev