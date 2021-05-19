Bergüzar Korel'in bebeği göründü

Meslektaşı Halit Ergenç ile evli olan oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel aylar sonra ortaya çıktı

'Kanlı Yayın' adlı diziyle ekranlara dönmesi beklenen Bergüzar Korel, üçüncü çocuğuna hamile olduğu için projeden ayrıldığını açıkladı.

Geçen yıl mart ayında ikinci çocuğu Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel, şu sıralar üçüncü bebeğini bekliyor. Güzel oyuncu, hamile haliyle ilk kez görüntülendi.

Beyza Şekerci ve bir grup arkadaşıyla bir araya gelen Bergüzar Korel'in karnının iyice belirginleştiği görüldü.

"SÜRPRİZLE KARŞILAŞTIM"

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamile olduğunu duyuran Bergüzar Korel, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Ekranlardan uzak kaldığım 3 yılın ardından, beni çok heyecanlandıran, kreatif tarafında olduğum ve aylardır çok kıymetli bir ekiple hazırlandığımız 'Kanlı Yayın' adlı dizimiz için sete çıkmaya hazırlanırken bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak hamile olduğumu öğrendim.

"SAĞLIKLI GÜNLERDE YOLLARIMIZ KESİŞSİN"

Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerine çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık. Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek… Benim için hiç kolay değil… Tüm bu süreçte harika insanlarla çalıştım. Yönetmenimiz Can Ulkay, senaristimiz Selim Erkul, yapımcımız Ahmet Kayımtu ve Julia Berköz, yapım şirketimiz Saran Studios…

Çok şey öğrendiğim ve harika bir yaratım süreci geçirdiğim tüm ekip arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ederim. Dileğim sağlıklı günlerde tekrar kesişsin yollarımız."

Kaynak: Snob Magazin