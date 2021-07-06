Bergama Yeni Stadyumu için çalışma başladı
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Bergama Yeni Stadyumu için çalışma başladı

Bergama Yeni Stadyumu için çalışma başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Göreve geldiği günden itibaren vizyon projelerle Bergama'yı buluşturan Belediye Başkanı Hakan Koştu yeni bir müjde daha açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bergama Yeni Stadyumu için protokol imzalandığını müjdeleyen Başkan Koştu, yeni stadyumun Fevzipaşa ve Atatürk Mahalleleri ortasında Futbol Akademi Tesisi yanına inşa edileceğini söyledi.

Şehir içerisinde kalan stadyumun yerine yapılacak olan Millet Bahçesi ardından Yeni Bergama Stadı için de yapılan protokolle büyük bir mutluluk yaşadıklarını açıklayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Yeni stadyumumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devir ettiğimiz arsalardan birisi olan şuan ki akademi tesislerinin yanındaki arsaya yapılacak. Eski stadyum yeri için bakanlığa arsa devrinde bizi eleştirenler bir taşla iki kuş vurduğumuzu görsünler. O arsalar ve akademi tesislerini bakanlığa devrettik diye hiçbir yere gitmiyor. Şehrimize Millet Bahçesi kazandıracağımız gibi, yeni yatırımların da zeminini hazırlamış olduk. Biz işimize bakıyor, Aşkla çalışıyoruz" dedi.

25 MİLYON TL. SPOR YATIRIMI İÇİN PROTOKOL

Yeni Bergama Stadyumu'nun çim sahası, seyirci tribünleri, soyunma odaları ve çim sahası ile uluslararası standartlara uygun bir şekilde inşa edileceğini belirten Başkan Koştu, "Stadyumun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, Ak Parti İzmir İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık, il müdürlüğü bürokratları ve emeği geçen ilgililere teşekkür ederim" dedi.

BERGAMA'YA SPOR SALONLU GENÇLİK MERKEZİ

Yeni Bergama Stadyumu ile birlikte Gençlik Merkezi için de protokol imzalandığını ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Gençlerimiz her türlü sportif, sanatsal, kültürel çalışmalarını gönüllerinde yapabileceği bir gençlik merkezini de ilçemize kazandıracağız" dedi.

AKADEMİ TESİSLERİ SENTETİK ÇİM YÜZEYİ YENİLENECEK

Fevzipaşa ve Atatürk Mahallesi ortasında bulunan Akademi Tesisleri'nin de yine 25 Milyon TL. yatırım kapsamında sentetik çim yüzeyinin yenileneceğini açıklayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Akademi Tesislerimizde ayrıca ıslak zeminler, soyunma odaları bakım ve tadilatları da yapılacak. Yeni Bergama Stadyumu, Gençlik Merkezi ve Akademi Tesisleri bakım ve onarımları ile birlikte Bergama'mıza yaklaşık 25 milyon TL. yatırım daha almış bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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