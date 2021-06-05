Bergama'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği düzenlendi
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Bergama'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği düzenlendi

Bergama'da 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Dünya Kahvaltı Günü kapsamında Bergama Belediyesi, Kleopatra Güzellik Ilıcası'nda etkinlik düzenledi.

Dünya Kahvaltı Günü kapsamında Bergama Belediyesi, Kleopatra Güzellik Ilıcası'nda etkinlik düzenledi.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geniş katılımla organize edemediklerini belirtti. Koştu, etkinliği gelecek yıllarda daha iyi koşullarda düzenlemeyi istediklerini de vurguladı.

Etkinliğe Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, siyasi partilerin ilçe başkanları ve öteki ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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