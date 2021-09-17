Bergama'da dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
İzmir'in Bergama ilçesinde Kestel Deresi yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İzmir'in Bergama ilçesinde Kestel Deresi yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Işık Çullu yönetimindeki 35 AR 746 plakalı otomobil, yoldan çıkarak Kestel Deresi yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Çullu, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri