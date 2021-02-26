Bergama Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü EPKAS'a geçti

Bergama Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Elektronik Proje Kontrol ve Arşivleme Sistemi'ne (EPKAS) geçiş yaptığı bildirildi.

Bergama Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Elektronik Proje Kontrol ve Arşivleme Sistemi'ne (EPKAS) geçiş yaptığı bildirildi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı Eylül ayında e-imar sistemine geçtiklerini, vatandaşların imar durumlarını internet sitelerinden görebildiklerini belirtti.

EPKAS'ı da devreye aldıklarını belirten Koştu, şunları kaydetti:

"Proje müellifleri ve yapı denetim firmalarına yönelik bilgilendirmelerimizi yapmış bulunuyoruz. Sisteme nasıl girileceği, projelerin nasıl yükleneceği bilgisini paylaştık. 31 Mart 2021 tarihinde İmar Yönetmeliği değişeceği için şu an hem mevcut sistem üzerinden hem de EPKAS üzerinden projeleri almaya devam ediyoruz. 31 Mart sonrası ise sadece EPKAS sistemi üzerinden yapılan başvuruları kabul edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin