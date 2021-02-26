Bergama Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü EPKAS'a geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bergama Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü EPKAS'a geçti

26.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:20
Bergama Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü EPKAS'a geçti

Bergama Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Elektronik Proje Kontrol ve Arşivleme Sistemi'ne (EPKAS) geçiş yaptığı bildirildi.

Bergama Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Elektronik Proje Kontrol ve Arşivleme Sistemi'ne (EPKAS) geçiş yaptığı bildirildi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı Eylül ayında e-imar sistemine geçtiklerini, vatandaşların imar durumlarını internet sitelerinden görebildiklerini belirtti.

EPKAS'ı da devreye aldıklarını belirten Koştu, şunları kaydetti:

"Proje müellifleri ve yapı denetim firmalarına yönelik bilgilendirmelerimizi yapmış bulunuyoruz. Sisteme nasıl girileceği, projelerin nasıl yükleneceği bilgisini paylaştık. 31 Mart 2021 tarihinde İmar Yönetmeliği değişeceği için şu an hem mevcut sistem üzerinden hem de EPKAS üzerinden projeleri almaya devam ediyoruz. 31 Mart sonrası ise sadece EPKAS sistemi üzerinden yapılan başvuruları kabul edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz İrem Derici Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Mesut Bakkal Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bergama Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü EPKAS'a geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 18:39:00. #1.14#
title