Bergama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne hazırlanıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bergama Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

BAŞKAN KOŞTU'DAN KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Hayatın her alanında kadınlarımızın daha aktif yer alması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Kadınlarımıza fırsat verildiğinde iş hayatından sanat alanına kadar her yerde çok başarılı eserler ortaya çıkardıklarını görüp, şahitlik ediyoruz. Çalışan, üreten, evinde ailesi ve çocukları için seferber olan, sanatın her alanında başarılı eserler ortaya çıkaran kadınlarımızın şimdiden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

YAZAR DİLEK CESUR'DAN SÖYLEŞİ VE KİTAP İMZA GÜNÜ

Etkinlikler kapsamında Bergama Kültür Merkezi'nde saat 14.00'de, Sabırlı Aileler, Susma Konuş Çocuk, Seni Anlıyorum Anne, Seni Anlıyorum Çocuk kitaplarının yazarı Dilek Cesur tarafından, 'Kadın Başına Başarmış Kadınlar' konulu söyleşi yer alacak. Ardından Yazar Dilek Cesur kitaplarını sevenleri için imzalayacak. Yine aynı gün saat 19.00'da Erdal Önder Spor Salonu'nda, 'Evimin Sultanları Voleybol Turnuvası spor etkinliği yapılacak.

10 MART'TA TÜRKÜLERLE KADINLARIMIZ KONSERİ

Dünya Kadın Günü etkinlikleri kapsamında 10 Mart 2022 Perşembe günü Bergama Kültür Merkezi'nde bu kez 'Türkülerle Kadınlarımız' konseri yer alacak. Bergama'mız müzik dünyasının sevilen ses sanatçısı, Müzik Öğretmeni Derya Çakı yönetimindeki Belediye Türk Halk Müziği Korosu sahne alacak. Birbirinden güzel türküler koro ve solo olarak bu kez kadınlarımız için söylenecek.

