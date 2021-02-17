"Bergama 1838" adlı e-kitap okuyucusuyla buluştu

Bergama Belediyesi, 200 yıllık nüfus kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıkan "Bergama 1838" adlı kitabı, internet ortamında ücretsiz olarak okuyucusuyla buluşturdu.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin tarih boyunca insanlığın yaşam alanı olduğuna dikkati çekerek, zengin tarihi gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini kaydetti.

Koştu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Mesut Özekmekçi tarafından kaleme alınan "Bergama 1838" adlı eseri de bu amaçla www.bergama.bel.tr adresinden ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu.

Parşömenin icat edildiği Bergama'da yazının da edebileştiğine işaret eden Koştu, "Bergama için kaleme alınmış, özverili bir çalışmanın sonucu olan 'Bergama 1838' adlı kitabı, salgın döneminde e-kitap uygulaması olarak kentimizin kültür hayatına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kitapta, ilçenin 200 yıllık nüfus kayıtlarının incelenmesi sonucu hazırlanan ve bölgenin sosyoekonomik tarihini içeren bilgilerin yer aldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin