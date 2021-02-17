"Bergama 1838" adlı e-kitap okuyucusuyla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Bergama 1838" adlı e-kitap okuyucusuyla buluştu

17.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:25

Bergama Belediyesi, 200 yıllık nüfus kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıkan "Bergama 1838" adlı kitabı, internet ortamında ücretsiz olarak okuyucusuyla buluşturdu.

Bergama Belediyesi, 200 yıllık nüfus kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıkan "Bergama 1838" adlı kitabı, internet ortamında ücretsiz olarak okuyucusuyla buluşturdu.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin tarih boyunca insanlığın yaşam alanı olduğuna dikkati çekerek, zengin tarihi gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini kaydetti.

Koştu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Mesut Özekmekçi tarafından kaleme alınan "Bergama 1838" adlı eseri de bu amaçla www.bergama.bel.tr adresinden ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu.

Parşömenin icat edildiği Bergama'da yazının da edebileştiğine işaret eden Koştu, "Bergama için kaleme alınmış, özverili bir çalışmanın sonucu olan 'Bergama 1838' adlı kitabı, salgın döneminde e-kitap uygulaması olarak kentimizin kültür hayatına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kitapta, ilçenin 200 yıllık nüfus kayıtlarının incelenmesi sonucu hazırlanan ve bölgenin sosyoekonomik tarihini içeren bilgilerin yer aldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Emel Sayın Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Ünal Karaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Bergama 1838" adlı e-kitap okuyucusuyla buluştu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 12:28:27. #1.16#
title