Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den renkli kareler

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, çocukları Kuzey ile Mete'yle çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor. Çift, renkli pozlarını yayınlıyor. İşte detaylar

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, aile fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. İkinci çocukları Mete'yi kucaklarına aile çift, renkli kareleriyle güldürüyor. Yeni doğan çocukları Mete'nin yüzünü büzüştürdüğü anın karesini yayınlayan model, "Mete'nin bu aileye doğduğuna çok mutlu olduğu dakikalar. Bizim oğlumuz olduğuna hiç pişman olmayacaksın yivvvruumduhaafgdjfc" yazarak, takipçilerini güldürdü.

Çiftin, Kuzey adında da bir oğlu var.

Kaynak: Snob Magazin