Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, ikinci bebeklerine Mete ismini verecek
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Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, ikinci bebeklerine Mete ismini verecek

18.11.2020 19:08 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:38

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını duyuran Berfu Yenenler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklarına Mete ismini vereceklerini duyurdu.

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, geçtiğimiz yıl evlenmiş ve ilk çocukları Kuzeyi de ekim ayında kucaklarına almıştı.

İKİNCİ BEBEKLERİNE METE İSMİNİ VERECEKLER

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını duyuran Berfu Yenenler, bu kez de doğacak olan oğlunun adını açıkladı. Yenenler, bebeklerine Mete ismini vereceklerini duyurdu.

Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, doğacak ikinci bebeklerine Mete ismini verecek

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Yenenler, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:

"Bu sefer erkenden karar verdiğimiz ismi sizinle de paylaşma vaktimiz. İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için çok şanslıyım, tekmelerini duyabildiğim için, tekrar böyle hissedebildiğim için, kalbini dinleyebildiğim için çok şanslıyım. Heyecanla ve aşkla seni bekleyen çok güzel bir ailen var burada, kavuşmak için gün sayıyoruz. Mete Emmi sağlıkla kucağımıza gel."

Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, doğacak ikinci bebeklerine Mete ismini verecek
Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, ikinci bebeklerine Mete ismini verecek
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