Berfin Özek'e asitle saldıran Casim Ozan Çeltik 13,5 yıl hapis cezası aldı
Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan Casim Ozan Çeltik, 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara üzülen Berfin, "Benim çektiğim acıların karşılığı bu olmaz" dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ozan Çeltik, tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Euronews.com'da Görüntüle