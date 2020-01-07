Berfin Özek'e asitle saldıran Casim Ozan Çeltik 13,5 yıl hapis cezası aldı
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Berfin Özek'e asitle saldıran Casim Ozan Çeltik 13,5 yıl hapis cezası aldı

Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan Casim Ozan Çeltik, 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara üzülen Berfin, "Benim çektiğim acıların karşılığı bu olmaz" dedi.

07.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:31
Berfin Özek'e asitle saldıran Casim Ozan Çeltik 13,5 yıl hapis cezası aldı

'ın ilçesinde 19 yaşındaki 'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ozan , tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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