Berfin Özek'e asitle saldıran Casim Ozan Çeltik 13,5 yıl hapis cezası aldı

07.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:31

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ozan Çeltik, tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Euronews.com'da Görüntüle