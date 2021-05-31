Beren Saat, Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı: Ben seni bana 'hayır' demeyişlerin için sevdim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beren Saat, Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı: Ben seni bana 'hayır' demeyişlerin için sevdim

Beren Saat, Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı: Ben seni bana 'hayır' demeyişlerin için sevdim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şu sıralar Kenan Doğulu ile Bodrum'da tatilde olan Beren Saat eşinin doğum gününü unutmadı.

Şu sıralar Kenan Doğulu ile Bodrum'da tatilde olan Beren Saat eşinin doğum gününü unutmadı. Sosyal medya hesabından eşi Kenan Doğulu ile çekildikleri fotoğrafları paylaşan Saat altına şu notu düştü:

'Seranatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Plajda yalınayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Balayına Burning Man'e gidelim mi? En büyük roller coastera da binsek mi? Göl kenarında bir festival var acaba? İstanbul'a uçaklar inmiyormuş Jazz Festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana hayır demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun'

HEM İŞ HEM TATİL

Bir dergi çekimi için Bodrum'a giden Beren Saat ve Kenan Doğulu önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi. Deniz ve güneşin keyfini çıkaran ünlü çifte yakın dostları Belçim Bilgin de eşlik etti.

KEYİFLER YERİNDE

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti önceki gün bir dergi çekimi için geldikleri Bodrum Voyage Otel'in sahilinde görüntülendi.

Çekim öncesi görüntülenen ünlü çift gün boyu deniz ve güneşin keyfini sürdü. Saat ve Doğulu'ya aynı otelde tatil yapan yakın dostları Belçim Bilgin de eşlik etti.

FİT BEREN

Sıcaktan bunalan çift, denize girerek ferahladı. Kenan Doğulu, kısa mesafe yüzdükten sonra sahile döndü.

Beren Saat ise arkadaşıyla açıklara kadar gitti. Arkadaş grubunun eğlenceli hali objektife yansıdı.

Kaynak: Hürriyet

Tatil sezonunu açan Beren Saat, siyah mayosuyla görüntülendi
Tatil sezonunu açan Beren Saat, siyah mayosuyla görüntülendi
Irmak Ünal, Bodrum'daki çöp görüntülerini paylaşıp isyan etti: Gerçekten çok yazık
Irmak Ünal, Bodrum'daki çöp görüntülerini paylaşıp isyan etti: Gerçekten çok yazık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beren Saat, Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı: Ben seni bana 'hayır' demeyişlerin için sevdim - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 13:11:22. #1.15#

title