Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı
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Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı

17.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:04
Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan bereketin sembolü 278 kelaynak, üreme dönemi için doğaya bırakıldı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan bereketin sembolü 278 kelaynak, üreme dönemi için doğaya bırakıldı.

Birecik'teki Fırat Nehri kıyısında 1977 yılında kurulan Kelaynak Üreme İstasyonu'nda bulunan kelaynaklar, yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirle beslenip her yıl şubat ayı sonunda doğaya bırakılıyor. Bahar aylarında üreme döneminin başlamasıyla nehir kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan kelaynaklar, göç mevsiminin gelmesi nedeniyle tekrar ağustos ayında kafese alınıyor. Dünyada kelaynak popülasyonunun Fas ile Türkiye'de bulunduğunu bildiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, kelaynakların yumurtlaması ve kuluçkaya oturmasının, bölgede baharın müjdecisi olarak görüldüğünü söyledi. Bölgede bereketin sembolü olarak bilinen kelaynakların doğaya bırakılmasıyla yeni yavrular beklediklerini kaydeden Çiçek, kelaynakların neslini korumak için büyük özen gösterdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bereketin sembolü olan 278 kelaynak kuşun bulunduğu kafesi açıp onları doğaya bıraktık. Temmuz ayına kadar doğada yuvalarını yapıp, kuluçka dönemine girecek olan kelaynaklar, temmuz ayında güneye göç etme zamanında tekrar kafeslerine alınacaklar" dedi.

Törene katılan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen ve Birecik Kaymakam Kadir Duman Şanlıurfa'nın sembollerinden olan ve doğada ender rastlanan kelaynakların doğaya bırakılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.


Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı
Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı
Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı
Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı
Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı
Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı
Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı
Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı
Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı
Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı
Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı
Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı
Bereket sembolü kafesteki 278 kelaynak doğaya salındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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