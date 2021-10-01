Berdel ne demek? Berdel anlamı ne?

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BERDEL NE DEMEK?

Berdel, ailelerin karşılıklı olarak kızlarını birbirine gelin vermeleri ya da evlenecek iki erkeğin, ailelerindeki kızları karşılıklı olarak kendilerine eş olarak seçmeleri ile gerçekleşen bir evlilik yöntemidir. Simetrik evlilik ve mübadele evliliği olarak da isimlendirilmektedir.

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