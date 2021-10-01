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Berdel ne demek? Berdel anlamı ne?

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Berdel ne demek? Berdel anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Berdel, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Berdel ne demek? Berdel anlamı ne? İşte, Berdel kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Berdel kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Berdel anlamı ne? Berdel ne demek? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BERDEL NE DEMEK?

Berdel, ailelerin karşılıklı olarak kızlarını birbirine gelin vermeleri ya da evlenecek iki erkeğin, ailelerindeki kızları karşılıklı olarak kendilerine eş olarak seçmeleri ile gerçekleşen bir evlilik yöntemidir. Simetrik evlilik ve mübadele evliliği olarak da isimlendirilmektedir.

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