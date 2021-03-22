Berdel ne demek? Berdel anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Berdel, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Berdel ne demek? Berdel anlamı ne? İşte, Berdel kelimesin anlamı!