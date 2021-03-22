Berdel ne demek? Berdel anlamı ne?
22.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:19
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Berdel, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Berdel ne demek? Berdel anlamı ne? İşte, Berdel kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Berdel kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Berdel anlamı ne? Berdel ne demek?
BERDEL NE DEMEK?
Berdel isim, halk ağzında
Ailenin kız ve erkek çocuğunun diğer ailenin kız ve erkek çocuğuyla karşılıklı olarak aynı zamanda evlendirilmesi.