Berdan Mardini eşi kim? Fatoş Yelliler kimdir? Fatoş Yelliler kaç yaşında, nereli?

Fransa'daki bir düğünde tanıştığı Fatoş Yelliler ile evlenen Fatoş Yelliler kimdir? Fatoş Yelliler kaç yaşında, nereli? Fatoş Yelliler Berdan Mardini! Fatoş Yelliler ve Berdan Mardini son durum!

2010 yılında Paris'te düğünde tanıştığı Fatoş Yelliler ile kısa süre sonra evlenen Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler neden boşandı? Fatoş Yelliler kimdir?Fatoş Yelliler kaç yaşında, nereli?

FATOŞ YELLİLER KİMDİR?

2010 yılında nikah masasına oturan ve iki çocukları olan Berdan Mardini ile Fatoş Karademir çifti geçtiğimiz mart ayında boşanmıştı. Mardini'nin avukatının yaptığı açıklamada "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" denilmişti.

FATOŞ YELLİLER BERDAN MARDİNİ

Ünlü türkücü Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Çift boşanma nedeni olarak da 'şiddetli geçimsizlik' olarak belirtti. Çiftin avukatı yaptığı açıklamada "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" ifadeleri kullandı.