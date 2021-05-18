Berberler açık mı? 19 Mayıs'ta berberler açık mı? Berberler kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Berberler açık mı? 19 Mayıs'ta berberler açık mı? Berberler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Soruları normalleşme kararı sonrası araştırılıyor. Artan vakalarla birlikte uygulanmaya başlayan 17 günlük tam kapanma sona erdi. İçişleri Bakanlığı bu nedenle kademeli normalleşme genelgesi yayımladı. Peki, Berberler açık mı? Berberler kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Birçok insan berber ve kuaförlerin son durumu hakkında bilgileri araştırıyor. İşte berberler açık mı sorusunun yanıtı...

BERBERLER AÇIK MI?

Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. iş yerleri;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

- Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

Berber ve kuaförler de hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında müşterilerine kapılarını açabilecek.

19 MAYIS'TA YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda 19 Mayıs'ta yasak konusuna değinmedi. İçişleri Bakanlığından da 19 Mayıs'ta yasak olduğuna dair bir genelge yayınlanmadı.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milli bayram olarak her yıl ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. Bu tarih resmi tatiller arasında yer alıyor. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bu özel gün, gençlik bayramı olarak yurdun dört bir yanında kutlanıyor.