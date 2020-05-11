Berber ve kuaförler yeniden hizmet vermekten memnun

Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından yeniden çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından yeniden çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Adıyaman'da da sabah iş yerlerini açan berber ve kuaförler, randevu sistemine göre müşterilerini kabul etmeye başladı.

Turgut Reis Mahallesi'nde berberlik yapan Halil Saygı, gerekli tedbirleri aldıklarını anlatarak, "Maske ve eldiven kullanıyoruz. Bu şekilde müşterilerimizi tıraş ediyoruz. Ayrıca müşterilere tek kullanımlık havluyla hizmet veriyoruz. Üç koltuğumuz bulunuyor ancak bir koltuğu sosyal mesafe kuralına uyarak boş bırakıyoruz. Müşterilerimizin oturduğu koltuk ve sandalyeler boş bırakıldı. İçeride müşteri bekletmiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA