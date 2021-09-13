Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan izledi - Haberler
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Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan izledi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, haftalar sonra Trabzonspor-Galatasaray derbisinde görüntülendi. Locasında maçı takip eden Albayrak'a babası ve oğlu da eşlik etti.

Dün akşam Galatasaray ve Trabzonspor, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonucunda maç 2-2 berabere bitti.

LOCADA GÖRÜNTÜLENDİ

Derbinin dikkat çeken misafiri ise bir kare ile ortaya çıktı. Eski Hazine ve Maliye Berat Albayrak, locada maç izlerken görüntülendi. Albayrak'ın yanında babası Sadık Albayrak ile Berat Albayrak'ın oğlu Mehmet Akif de yer aldı. Albayrak'ın yer aldığı fotoğraf karesi, sosyal medyada paylaşıldı.

İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz kasım ayında Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Albayrak, uzun bir süre ortalarda görünmemişti. Görevinden ayrıldıktan sonra bir kere Çamlıca Camii'indegörüntülenen Albayrak bir kez de eşi ile birlikte katıldığı düğünde ortaya çıkmıştı.

Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan izledi
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Gözde Nur Bayar
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