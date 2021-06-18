Aylar sonra ilk görüntü! Berat Albayrak ve eşi düğünde ortaya çıktı
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Aylar sonra ilk görüntü! Berat Albayrak ve eşi düğünde ortaya çıktı

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Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak ve eşi uzun bir süre sonra ilk kez görüntülendi. Düğüne katılan Albayrak çifti, nikah şahitliği yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, bu kararının ardından uzun bir süre etkinliklere katılmamış, görüntülenmemişti. Sessizliğe bürünen Albayrak aylar sonra ilk kez 7 Mayıs günü Büyük Çamlıca Camii'ndeki cuma namazında ortaya çıkmıştı.

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EŞİYLE NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Albayrak'ın o günden sonra eşi ile birlikte görüntülendiği yer ise bu kez bir düğün töreni oldu. İstanbul Beykoz'da gerçekleştirilen bir düğüne katılan Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Betül Özçelik – Aykut Kalender çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Düğünde kısa bir konuşma yaptığı öğrenilen Albayrak, damat Aykut Kalender hakkında, "Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Allah Mesut etsin" sözleriyle mutluluk temennisinde bulundu. Düğüne, Albayrak'ın yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi Bayram Şenocak ile bazı siyasi davetlilerin de katıldığı öğrenildi.

Öte yandan Berat Albayrak'ın ismi Cumhuriyet'te yer alan son fotoğrafından sonra Twitter'da gündem oldu.

Aylar sonra ilk görüntü! Berat Albayrak ve eşi düğünde ortaya çıktı
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