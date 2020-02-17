Beraat eden Aslı Erdoğan: Türkiye'ye dönmeyeceğim, yeni bir tutuklama 'ölüm' anlamına gelir
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Beraat eden Aslı Erdoğan: Türkiye'ye dönmeyeceğim, yeni bir tutuklama 'ölüm' anlamına gelir

Özgür Gündem Gazetesi davasında beraat eden yazar Aslı Erdoğan, Türkiye’ye dönmeyeceğini, başka bir tutuklamanın kendisi için ölüm anlamına geleceğini söyledi.

17.02.2020 08:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:34
Beraat eden Aslı Erdoğan: Türkiye'ye dönmeyeceğim, yeni bir tutuklama 'ölüm' anlamına gelir

Özgür Gündem davasında beraat eden yazar 'ye dönmeyeceğini, başka bir tutuklamanın kendisi için ölüm anlamına geleceğini söyledi.


15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan Özgür Gündem Gazetesi davasında yargılanan ve 4 buçuk ay tutuklu kalan Aslı Erdoğan'ın, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarını işlemediği gerekçesiyle geçen cuma günü beraatine karar verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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