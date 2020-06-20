Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı
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Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı

Park halindeki otomobillerin benzin deposu kapağını çalarak yaptığı kontak anahtarı ile 4 adet otomobil çalan 58 yaşındaki zanlı, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık zanlısının otomobil çalma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

20.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:35

İstanbul'da araçların benzin deposu kapağını çalarak yaptığı kontak anahtarı ile 4 adet otomobil çalan şüpheli şahıs kameralara yakalandı. Polisin yürüttüğü çalışma sonucunda yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızın otomobili çalma anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

OTOMOBİL ÇALMA ANLARINI KAMERALAR KAYDETTİ

Kartal ve Kadıköy ilçelerinde meydana gelen oto hırsızlık üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Olayla ilgili yürütülen tahkikat sırasında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis bir kişinin önce otomobillerin benzin deposu kapaklarını çaldığını bir süre sonra elindeki anahtarla gelerek araçları kolayca çalıştırıp kaçtığını tespit etti.

İZMİT'TE YAKALANDI

Polis görüntüleri kullanarak kısa sürede zanlının kimliğini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan operasyonda zanlı Ali A. İzmit'te yakalandı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Zanlı ile birlikte hırsızlıkta kullanılan bazı aletler ele geçirildi. Zanlının daha önceden suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 87 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Poliste hakkında 4 otomobil çalmak suçundan işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı

Kaynak: DHA

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