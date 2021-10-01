'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı

Star TV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Benzemez Kimse Bize'nin yayın hayatı çok kısa sürdü. Şu sıralar sahte PCR testi iddiaları nedeniyle orkestrasının tutuklanmasıyla gündemde olan Bülent Ersoyve Mustafa Keser'in sunduğu program sadece 2 bölüm yayında kalabildi.

"YERSİZ KAPRİS VE TUTUMUNDAN KAYNAKLANMIŞTIR"

Mustafa Keser de sosyal medya hesabından programın bitiş nedeni hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu. Aksaklıkların Ersoy'dan kaynaklı olduğunu belirten Keser, "Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" dedi.

Mustafa Keser'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

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