Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı mı? Flaş gelişme...

Hakan Baş ile olan evliliğinde sıkıntılar yaşayan ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medyadan alyanslı fotoğrafını paylaştı.

Daha önce alyans takmayan Bensu Soral'ın parmağında alyans olması dikkat çekti.

Fotoğraf sonrası 'Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı mı?' sorusu akıllara geldi.

Bensu Soral, yeni yılı Paris'te karşılayacak.

"HASSAS BİR SÜREÇTEYİZ"

Bensu Soral, Hakan Baş ile evliliğine dair, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." demişti.