Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı mı? Flaş gelişme... - Haberler Magazin
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Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı mı? Flaş gelişme...

Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı mı? Flaş gelişme...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Soral, arasının açık olduğu eşi Hakan Baş ile barıştı mı? İşte detaylar...

Hakan Baş ile olan evliliğinde sıkıntılar yaşayan ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medyadan alyanslı fotoğrafını paylaştı.

Daha önce alyans takmayan Bensu Soral'ın parmağında alyans olması dikkat çekti.

Fotoğraf sonrası 'Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı mı?' sorusu akıllara geldi.

Bensu Soral, yeni yılı Paris'te karşılayacak.

"HASSAS BİR SÜREÇTEYİZ"

Bensu Soral, Hakan Baş ile evliliğine dair, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." demişti.

Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı mı? Flaş gelişme...

Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı mı? Flaş gelişme...

Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı mı? Flaş gelişme...

Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı mı? Flaş gelişme...

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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