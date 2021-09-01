Benoit Bastien kimdir? Türkiye-Karadağ maçı hakemi Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında, nereli?
1 Eylül Çarşamba günü oynanan Türkiye-Karadağ maçının hakemi Benoit Bastien oldu. Verdiği kararlarla dikkat çeken Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında, aslen nereli futbol severler tarafından merak edildi. İşte Benoit Bastien'in hayatı ve biyografisi!
Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında? Benoit Bastien hangi ülkenin hakemidir? Benoit Bastien nereli? Benoit Bastien doğum tarihi kaç? Benoit Bastien yönettiği maçlar hangileri?
BENOİT BASTİEN KİMDİR?
Benoît Bastien (d. 17 Nisan 1983), Fransız futbol hakemidir. Kariyerine 2009 yılında başlamıştır. Genellikle Ligue 1 karşılaşmalarında görevlendirilen Bastian, 2014 yılından itibaren uluslararası karşılaşmalarda da görevlendirilmektedir.
Benoît Bastien doğum tarihi : 17 Nisan 1983 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Benoît Bastien kaç yaşında : 38 yaşında Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Benoît Bastien nereli : Fransa
Benoît Bastien mesleği ne : Hakem
Fransız hakem 20 Ekim 2016'da oynanan, Manchester United'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında da görev almıştır.