Benoit Bastien kimdir? Türkiye-Karadağ maçı hakemi Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında, nereli?

1 Eylül Çarşamba günü oynanan Türkiye-Karadağ maçının hakemi Benoit Bastien oldu. Verdiği kararlarla dikkat çeken Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında, aslen nereli futbol severler tarafından merak edildi. İşte Benoit Bastien'in hayatı ve biyografisi!