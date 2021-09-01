Benoit Bastien kimdir? Türkiye-Karadağ maçı hakemi Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Benoit Bastien kimdir? Türkiye-Karadağ maçı hakemi Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında, nereli?

Benoit Bastien kimdir? Türkiye-Karadağ maçı hakemi Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

1 Eylül Çarşamba günü oynanan Türkiye-Karadağ maçının hakemi Benoit Bastien oldu. Verdiği kararlarla dikkat çeken Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında, aslen nereli futbol severler tarafından merak edildi. İşte Benoit Bastien'in hayatı ve biyografisi!

Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında? Benoit Bastien hangi ülkenin hakemidir? Benoit Bastien nereli? Benoit Bastien doğum tarihi kaç? Benoit Bastien yönettiği maçlar hangileri?

BENOİT BASTİEN KİMDİR?

Benoît Bastien (d. 17 Nisan 1983), Fransız futbol hakemidir. Kariyerine 2009 yılında başlamıştır. Genellikle Ligue 1 karşılaşmalarında görevlendirilen Bastian, 2014 yılından itibaren uluslararası karşılaşmalarda da görevlendirilmektedir.

Benoît Bastien doğum tarihi : 17 Nisan 1983 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Benoît Bastien kaç yaşında : 38 yaşında Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Benoît Bastien nereli : Fransa

Benoît Bastien mesleği ne : Hakem

Fransız hakem 20 Ekim 2016'da oynanan, Manchester United'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında da görev almıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Öztürk Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Benoit Bastien kimdir? Türkiye-Karadağ maçı hakemi Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 22:54:13. #1.14#

title