Benim Tatlı Yalanım 19. Bölüm Fragmanı

22.10.2019 09:01

Benim Tatlı Yalanım yeni bölümüyle Cumartesi akşamı 20.00'de Star'da...

#BenimTatlıYalanım Her Cumartesi Star'da!

Benim Tatlı Yalanım YouTube kanalına Abone olmak için linke http://wedia.link/benimtatliyalanim tıklayabilirsiniz.

Oyuncular:

Nejat: Furkan Palalı Suna: Aslı Bekiroğlu

Kayra: Lavinya Ünlüer

Şevket: Ahmet Saraçoğlu

Hande: Gonca Sarıyıldız

Saniye: Aslı İnandık

Rafet: Sadi Celil Cengiz

Serkan: Ali Yoğurtcuoğlu

Burcu: Seda Türkmen

Hayri: Cem Zeynel Kılıç