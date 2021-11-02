Benim Hayatım oyuncuları kim? Benim Hayatım dizisi hangi gün, nerede çekiliyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Ekranların yeni dizisi Benim Hayatım, ilk bölümüyle beğeni topladı. Benim Hayatım dizisi, Star'da yayın macerasına başlıyor. Dizi pazar günleri yayımlanacak. Hayalleri uğruna ailesiyle İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesi anlatılıyor. Dizinin yönetmenliğini Orkun Çatak yürütürken senaryosunu da Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete kaleme alıyor.

BENİM HAYATIM KONUSU

"Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.

BENİM HAYATIM OYUNCULARI

Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'nin kaleme alıyor. "Benim Hayatım"ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

BENİM HAYATIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Her hafta pazar akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkacak olan Benim Hayatım dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Çekim için farklı semtler kullanılıyor.

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