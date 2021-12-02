Benim Hayatım canlı izle! Star TV Benim Hayatım 5. bölüm canlı izle! Benim Hayatım son bölümde neler oldu?
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Benim Hayatım, yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, ilk bölümü 31 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, aşk, ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Benim Hayatım canlı izle! Star TV Benim Hayatım 5. bölüm canlı izle! Benim Hayatım son bölümde neler oldu?
Benim Hayatım her Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.
Bekir tarafından aldatıldığını öğrenen Handan, büyük bir şok yaşar... Yadigar'ın bu durumu öğrenmesi Heves'in ölümü demektir. Kusursuz bir cinayet planı kuran Heves ve Bekir herkese büyük bir kabus yaşatır. Ancak Handan gitmeden evvel bir plan yapmıştır. Bu da Hayat'ın ve herkesin yaşamını değiştirecektir.
Yapımcılığını BVB Yapım'ın (Bahadır Özdener) üstlendiği "Benim Hayatım"ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.
Nilsu Berfin Aktaş : Hayat
Genco Özak : Ali
Savaş Özdemir : Ökkeş
Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz
Nilüfer Açıkalın : Şaheste
Esra Ronabar : Handan
Ali Burak Ceylan : Ufuk
Aleyna Solaker : Yasemin
Öykü Çelik : Meral
Zeynep Kumral : Zehra
Önder Açıkbaş : Vedat
Koray Şahinbaş : Yadigar
Pelin Uluksar : Ahu
Hira Koyuncuoğlu : Pınar
Belgin Şimşek : Heves
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