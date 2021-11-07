Benim Hayatım canlı izle! Benim Hayatım 2. yeni bölüm canlı izle! STAR Benim Hayatım son bölüm izle

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BENİM HAYATIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayalleri için babası Ökkeş'le İstanbul'a gelen Hayat, Harisoğlu Holding'in moda yarışmasına katılır. Holding sahibi Yılmaz, babasının eski düşmanı çıkınca, kendini bir intikam çemberinin içinde bulur. Büyük bir aile olmak isteyen Yılmaz'ın beklenmedik evlilik teklifi herkes üzerinde bomba etkisi yaratacaktır.

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