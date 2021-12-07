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Benim Hayatım 6. Bölüm Fragman

DailyMotion.com - Haberler | TV

Hayalleri için babası Ökkeş'le İstanbul'a gelen Hayat, Harisoğlu Holding'in moda yarışmasına katılır. Holding sahibi Yılmaz, babasının eski düşmanı çıkınca, kendini bir intikam çemberinin içinde bulur.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Hayalleri için babası Ökkeş'le İstanbul'a gelen Hayat, Harisoğlu Holding'in moda yarışmasına katılır. Holding sahibi Yılmaz, babasının eski düşmanı çıkınca, kendini bir intikam çemberinin içinde bulur. Büyük bir aile olmak isteyen Yılmaz'ın beklenmedik evlilik teklifi herkes üzerinde bomba etkisi yaratacaktır.

Yapım: BVB Yapım

Genel Yönetmen : Onur Tan

Yönetmen: Savaş İlhan

Senaryo: Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete

Oyuncular:

Hayat: Nilsu Berfin Aktaş

Ali: Genco Özak

Ökkeş: Savaş Özdemir

Yılmaz: Uğur Çavuşoğlu

Şaheste Nilüfer Açıkalın

Ufuk: Ali Burak Ceylan

Yasemin: Aleyna Solaker

Meral: Öykü Çelik

Zehra: Zeynep Kumral

Vedat: Önder Açıkbaş

Yadigar: Koray Şahinbaş

Asu: Pelin Uluksar

Pınar: Hira Koyuncuoğlu

Heves: Belgin Şimşek

#BenimHayatım

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