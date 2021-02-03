Benim annem ne kadar güzel!

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI24 yaşındaki Baldwin Bieber ile 53 yaşındaki annesi Kennya, her yaştan kadına hitap eden bir kozmetik markasının tanıtımında birlikte görev aldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

24 yaşındaki Baldwin Bieber ile 53 yaşındaki annesi Kennya, her yaştan kadına hitap eden bir kozmetik markasının tanıtımında birlikte görev aldı. Hailey Baldwin Bieber, o anlarda çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. "Annem ne kadar güzel?" diye yazan Baldwin Bieber'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

ÜNLÜ AİLEDEN Hailey Baldwin Bieber, Hollywood'un ünlü bir ailesine mensup. Babası Stephen Baldwin de tıpkı amcaları Alec ve Daniel gibi oyuncu. Hailey Baldwin Bieber'ın iki tane de halası bulunuyor.

ANNE VE BABASI 1990'DA EVLENDİ

Hailey Baldwin Bieber'ın annesi Kennya, Brezilyalı bir fotoğrafçı. Kennya ile Stephen Baldwin'in 1990'da başlayan evlilikleri mutlu bir şekilde devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet