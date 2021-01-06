Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Benim Adım Melek 47. yeni bölüm fragmanı izle!

Dram türündeki Benim Adım Melek dizisi Gaziantep'te çekilmektedir. Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki Benim Adım Melek 47. bölüm ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm özeti!

Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Benim Adım Melek 47. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm özeti!

BENİM ADIM MELEK 47. YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek Çarşamba akşamları saat 20:00'da TRT ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 47. yeni bölümü 6 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek'in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM 47. BÖLÜM İZLE...

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM 46. ÖZETİ!

Karadağlar ve Defne, Zümrüt'ün yüzüğü getirmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşarlar…

Kadriye Hatice'nin haklı çıktığını söylemektedir. Kerem ve Emre, görüntüleri isteyen hoca karşısında ne yapacaktır?

Ömer, Zümrüt'ün sakladığı kayıp olan defterin peşine düşer. Melek, Defne'yi sakinleştirmeye çalışsa da Defne yerinde duramaz haldedir. Yüzüğün atılma sebebi olarak gördüğü Gülşad'la karşılaşan Defne ona hesap sorar.

Kenan ve Alpay'ın arası iyice gerilmeye başlamıştır. Kenan, Alpay'ın yaptıkları karşısında nasıl bir karar alır? Nefise aldığı hangi haber karşısında yıkılır?

Kerem, Sami'den kurtulduğunu düşünürken, Sami son bir hamle yapar. Bu hamle karşısında Kerem kendisini hiç ummadığı bir durumun içinde bulur.

Defne, Ömer'le ilişkilerini yeniden kurduğunu düşünürken hiç beklenmediği bir durumla karşı karşıya kalır.

Seyit Ali Antep'e döndüğünde Cumali'ye emanet ettiği, darmadağınık olan durumlar karşısında ne yapacaktır?

BENİM ADIM MELEK 46. BÖLÜM İZLE...