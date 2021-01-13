Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek oyuncuları!

48. bölümü ile ekrana gelecek olan dizi Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek oyuncuları!

Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek oyuncuları!

BENİM ADIM MELEK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek Çarşamba akşamları saat 20:00'da TRT ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 48. yeni bölümü 13 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZETİ!

Nefise'nin kaybının acısı yüreğini dağlarken, herkes vefat eden kişinin kim olduğunu merak etmektedir… Seyit Ali emanetlerine sahip çıkamadığını düşündüğü için Cumali'ye sinirlidir. Melek'in Nefise'nin yanında olduğunu öğrenince rahatlayan ikili Kerem'in durumunu çözmeye çalışırlar. Toplanan yönetim kurulu onları dinleyecek midir? Halil ve Mirza'nın arası da Kenan'dan dolayı gergindir. Halil, Mirza'nın alacağı karar karşısında ne yapacaktır? Gülşad'ın dönmesiyle Şirhanlar sevinirken Defne kızgın ve üzgündür. Bağ evinde yapılan yemekte Mirza'nın yokluğu fark edilirken Gülşad'tan dolayı gergin olan Defne beklemediği bir konuşmanın içinde bulur kendini. Kenan Antep meselesini kapatmaya karar verince tutuşan Alpay ve Funda nasıl bir yol izleyeceklerdir? Melek ve Halil bir karar verip babalarıyla konuşmaya geldiklerinde yaşanan olayla şaşkınlık yaşarlar. Bu duruma şahit olan Alpay hangi sırrı öğrenecek ve ne yapacaktır?

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Nehir Erdoğan

Kutsi

Kaan Çakır

Şerif Sezer

Mustafa Mert Koç

Rabia Soytürk

Ulvi Kahyaoğlu

Ece Özdikici

Hande Kaptan

Muharrem Türkseven

Poyraz Ar

Mehmet Çevik

Zeynep Özder

Murat Danacı

Gökhan Mete

İsmail açıl