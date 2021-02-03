Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor? Benim Adım Melek dizisi hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor?
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Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor? Benim Adım Melek dizisi hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor?

03.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:36
Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor? Benim Adım Melek dizisi hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Benim Adım Melek'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor? Benim Adım Melek hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Benim Adım Melek dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Benim Adım Melek nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Benim Adım Melek nerede çekiliyor?

BENİM ADIM MELEK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldığı Benim Adım Melek dizisinin yurt dışı sahneleri Belgrad'ta çekildi. Dizinin kalan bölümleri Gaziantep'te çekiliyor.

Benim Adım Melek dizisinin ilk bölümlerinin bazı sahneleri yurt dışında geçiyordu. Yurt dışı sahneleri Belgrad'da çekilmektedir.

Ek olarak dizinin normal sahnelerinin çoğunluğu Gaziantep ilimizde çekiliyor. Yani Benim Adım Melek dizisinin hemen hemen bütün sahneleri Gaziantep şehrimizde çekilmektedir.

BENİM ADIM MELEK HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

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