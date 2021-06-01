Beni Bırakma Leyla kimdir?
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Beni Bırakma Leyla kimdir?

Beni Bırakma Leyla kimdir?
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Beni Bırakma dizisi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla büyük beğeni toplayan dizide Leyla karakterinin kim olduğu araştırılıyor. Beni Bırakma Leyla kimdir? Emine Koyuncular kimdir?

BENİ BIRAKMA LEYLA KİM?

Leyla karakterini canlandıran oyuncu Emine Koyuncular'dır. Emine Koyuncular 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Yaklaşık 50 kilo ve yaklaşık 170 boyunda olan Emine Koyuncular oyunculuk kariyerine Beni Bırakma dizisiyle başladığı için çok fazla tanınmıyor.

Beni Bırakma dizisinin yeni sezonunda da yer alan Leyla, 17 yaşında Emine Koyuncular Tarık ile Ayşegül'ün kızıdır. Senaryoya göre; annesi babasına kaçarak onunla evlenmiştir. Ancak annesi yakalandığı amansız bir hastalık neticesinde kızını, ayrıldığı eşine teslim etmeye karar verir. Bunun için kızını Ankara'ya götürerek babasına emanet eder.

BENİ BIRAKMA DİZİSİNDE LEYLA KİMİN KIZI?

Tarık Sayar'ın, ilk aşkı Ayşegül'den olma kızıdır. 17 yaşındadır. Babasının ailesinden saklanmak için annesi memleketi Mersin'e taşınıp burada evlenince, Mersin'de doğmuş büyümüştür.

EMİNE KOYUNCULAR KİMDİR?

Leyla karakterini canlandıran oyuncu Emine Koyuncular'dır. Emine Koyuncular 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Yaklaşık 50 kilo ve yaklaşık 170 boyunda olan Emine Koyuncular oyunculuk kariyerine Beni Bırakma dizisiyle başladığı için çok fazla tanınmıyor.

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