Bengü - Kimse Bilmesin sözleri! 'Kimse Bilmesin' şarkı sözleri nelerdir?
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Bengü'nün yeni şarkısı Kimse Bilmesin Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 10 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bengü - Kimse Bilmesin sözleri nelerdir? Kimse Bilmesin şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Bengü - Kimse Bilmesin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Bilal Sonses'e aittir.
KİMSE BİLMESİN ŞARKI SÖZLERİ
Bu sefer ağlamadım hiç ve beni anlamadın hiç
Kendi kendimeydi çırpınışlarım
Bu sefer zorlamadım hiç, olmadı kollayanım hiç
Kendi derdineydi hıçkırıkların
Yorgun düşüyor bedenim ufak ufak
Sen misin bunca şeyin sebebi?
Ruhum üşüyor kalbimin gücü yok
Gel de paylaş son kez bu kederi
Üşüyorsan ellerim dokunsun gül yüzüne
Ama kalbine hiç kimse girmesin
Düşüyorsa gözlerimden bir damla süzülen
Senin olsun n'olur kimse bilmesin