Bengü - Kimse Bilmesin sözleri! 'Kimse Bilmesin' şarkı sözleri nelerdir?

Bengü - Kimse Bilmesin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Bilal Sonses'e aittir.

KİMSE BİLMESİN ŞARKI SÖZLERİ

Bu sefer ağlamadım hiç ve beni anlamadın hiç

Kendi kendimeydi çırpınışlarım

Bu sefer zorlamadım hiç, olmadı kollayanım hiç

Kendi derdineydi hıçkırıkların

Yorgun düşüyor bedenim ufak ufak

Sen misin bunca şeyin sebebi?

Ruhum üşüyor kalbimin gücü yok

Gel de paylaş son kez bu kederi

Üşüyorsan ellerim dokunsun gül yüzüne

Ama kalbine hiç kimse girmesin

Düşüyorsa gözlerimden bir damla süzülen

Senin olsun n'olur kimse bilmesin

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